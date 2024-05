Nicaragua: Ortega-Regime sucht linientreue Schönheitskönigin

Ortega-Regime kritisiert Wahlorganisation

Nicaraguas Präsident Ortega hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage gegen Deutschland eingereicht. Er beschuldigt das Land der Beihilfe zum Völkermord in Gaza.

Nicaragua soll eigene Schönheitskönigin bekommen

Opposition: Regime will keine "unabhängigen Räume"

In der nicaraguanischen Kultur seien Veranstaltungen wie "Miss Nicaragua" von der Jugend weitgehend akzeptiert. "Das Regime ist darauf bedacht, keine von der sandinistischen Propaganda und dem Personenkult um Daniel Ortega unabhängigen Räume zu ermöglichen. Sie sehen Schönheitswettbewerbe eindeutig als etwas an, das sie nicht kontrollieren können, und in ihrer Paranoia ist dies inakzeptabel", so Maradiaga.