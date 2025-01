Oliviero Toscani ist tot - bekannter Fotograf für Benetton

Der italienische Star-Fotograf Oliviero Toscani ist tot. Quelle: dpa

Oliviero Toscani, der Mann hinter den schockierenden Werbekampagnen, die das italienische Unternehmen Benetton zu einer der größten Bekleidungsmarken der Welt gemacht haben, ist am Montag im Alter von 82 Jahren gestorben.

Oliviero habe "seine nächste Reise angetreten", hieß es in der Mitteilung seiner Familie.

Aufmerksam machen auf Magersucht Toscani zeigte 2007 die Magersüchtige Isabelle Caro in einer Kampagne für die Jeans-Firma "Nolita". 2010 erlag Caro den Folgen ihrer Magersucht. Quelle: action press

Der Fotograf hatte im August in einem Interview mit der Zeitung Corriere della Sera enthüllt, dass er an Amyloidose leidet, einer seltenen und unheilbaren Krankheit. "Praktisch lagern sich Proteine an bestimmten lebenswichtigen Punkten ab und blockieren den Körper. Und man stirbt", sagte der Fotograf damals und erklärte:

Es gibt keine Heilung. „ Oliviero Toscani, Fotograf

Zuletzt habe er sich einer experimentellen Behandlung unterzogen.

Eine Zeitreise in die Welt der Schönheitstrends, die einst unseren Alltag prägten: von der ikonischen Dauerwelle über glänzende Pomade bis hin zu begehrten Mode-Düften der DDR. 26.12.2024 | 43:32 min

Toscani polarisierte mit seinen Fotos

Der am 28. Februar 1942 geborene Toscani war als junger Mann in die Fußstapfen seines Vaters getreten und ließ sich zum Fotografen ausbilden. In Zürich studierte er und arbeitete später für eine Reihe von Modemagazinen. Durch seine Arbeit begründete er Karrieren von Models wie Monica Bellucci mit.

Bekanntheit erlangte er jedoch in den 1980er Jahren als Kreativdirektor der norditalienischen Modekette Benetton. Toscani brachte Bilder eines sterbenden AIDS-Patienten und der blutgetränkten Kleidung eines in Bosnien getöteten Soldaten auf Plakatwänden in aller Welt an und löste damit Kontroversen aus, die dazu beitrugen, das Logo "United Colors of Benetton" bekannt zu machen.

Der Fotograf verließ Benetton im Jahr 2000, nachdem eine Kampagne mit Bildern von US-Gefangenen in der Todeszelle für Furore gesorgt hatte. Toscani und der freiberufliche amerikanische Journalist Ken Shulman interviewten und fotografierten 26 Gefangene, die in US-Gefängnissen auf ihre Hinrichtung warteten, in einer Kampagne, die sich wie ein leidenschaftliches Manifest gegen die Todesstrafe las.

Toscani provozierte mit seinen Motiven - unter anderem mit der blutigen Kleidung eines Opfers des Bosnienkriegs. Quelle: imago

Werbung als Transportmittel für Botschaften

Während eine Kontroverse darüber tobte, ob die Kampagne einen Schritt zu weit ging, sagte Toscani in einem Interview mit Reuters:

Ich nutze Kleidung, um soziale Themen anzusprechen. „ Oliviero Toscani, Fotograf

"Traditionelle Werbung sagt, wenn man ein bestimmtes Produkt kauft, wird man schön, sexuell stark, erfolgreich. All dieser Schwachsinn existiert nicht wirklich", so der Fotograf.

2017 nahm er seine Arbeit für die Modemarke kurzzeitig wieder auf. Zusammen mit Luciano Benetton, einem der Unternehmensgründer, der ebenfalls zurückgekehrt war, versuchten sie die Marke wiederzubeleben, die von anderen Akteuren im Fast Fashion-Sektor überholt worden war.

Die Benetton-Gruppe trennte sich jedoch 2020 von Toscani, nachdem er die Bedeutung der Katastrophe auf der Morandi-Brücke 2018, bei der 43 Menschen ums Leben kamen, heruntergespielt hatte. Die Brücke in Genua wurde von einer Einheit des von der Familie Benetton kontrollierten Infrastrukturkonzerns Atlantia betrieben.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel