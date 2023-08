In Pakistan haben Spezialeinheiten eine höchst riskante Rettungsmission an einer Seilbahn begonnen. Sechs Schüler und zwei Erwachsene saßen in der Gondel in mehreren Hundert Metern Höhe fest. Fernsehaufnahmen am Dienstag zeigten, wie sich ein Kommandosoldat aus einem Militärhubschrauber zu der Gondel abseilte.