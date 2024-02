Abstimmung in Paris: Steigen SUV-Parkgebühren drastisch?

Besucher mit großen Autos wie SUV sollen in Paris fürs Parken bald deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. (Archivbild)

Es ist ein harter Schlag, die Paris für Besucher mit schweren Stadtgeländewagen vorbereitet: Für sechs Stunden Parken im Zentrum sollen Besucher von Frankreichs Hauptstadt bald 225 Euro blechen, in den Außenbezirken sollen 150 Euro fällig werden.

Bei einer Bürgerbefragung an diesem Sonntag kann die Bevölkerung entscheiden, ob es zu der Verdreifachung der Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen kommt. Schon eine Stunde Parken würde im Zentrum dann 18 Euro statt üblicherweise sechs Euro kosten, in den Außenbezirken 12 Euro statt vier Euro. Wenn man mehrere Stunden parkt, stiegen die Gebühren dabei schon jetzt mit zunehmender Dauer überproportional an.