Auktion: Picasso für über 13 Millionen Pfund versteigert

Bei einer der großen Auktionen in London hat ein Gemälde des spanischen Künstlers Pablo Picasso (1881-1973) den höchsten Preis erzielt - das Bild "Homme à la pipe" wurde am Mittwochabend für rund 13,7 Millionen Pfund (etwa 16 Millionen Euro) versteigert. Das Bild sei fast 50 Jahre in einer Privatsammlung gewesen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Der anonyme Käufer überbot einen Sammler aus Asien.