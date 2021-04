Einer, der die Vögel im schwarzen Frack wohl mit am besten kennt, ist Klemens Pütz. Seit über 30 Jahren forscht der Biologe zu Pinguinen. Dafür reist er jedes Jahr einmal in die Antarktis, forscht nicht nur an, sondern lebt mit den Tieren. Und das ist zu spüren, in jedem Satz, den er über seine "Frackträger" spricht und auf jedem Bild, das er mitbringt.