Pistorius neuer Oldenburger Kohlkönig - er folgt auf Lindner

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) ist beim traditionellen Grünkohlessen der niedersächsischen Stadt Oldenburg am Dienstagabend in Berlin zum neuen Kohlkönig gekürt worden. Der selbst aus Niedersachsen stammende 63-jährige Politiker trat damit die Nachfolge von Bundesfinanzminister Christian Lindner FDP ) an, der das symbolische Ehrenamt der Kohlmajestät im zurückliegenden Jahr inne hatte.