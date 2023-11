Boris Pistorius als neuer Verteidigungsminister vereidigt

Danach empfing Boris Pistorius seinen US-Amtskollegen Lloyd Austin zur Vorbereitung der morgigen Ramstein-Konferenz. 19.01.2023 | 2:06 min

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) ist am Donnerstag vor dem Bundestag vereidigt worden. Pistorius legte nach Aufforderung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) zum Auftakt der Plenarsitzung den Amtseid ab. Er verzichtete dabei auf die religiöse Bekräftigungsformel "so wahr mir Gott helfe". Bas wünschte dem Minister für seine "neue Aufgabe alles Gute".

Steinmeier: Pistorius übernimmt Amt in einer Bedrohungs- und Gefährdungslage

"Für all die kommenden Herausforderungen und notwendigen Reformen benötigen Sie jetzt kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung." Dass Pistorius all das habe, habe er in anderen anspruchsvollen politischen Ämtern gezeigt, sagte Steinmeier.

Pistorius: Deutschland vom "Krieg betroffen"

In einem ersten Statement im neuen Amt verwies Pistorius auf die große Bedeutung der Bundeswehr in einer Zeit, "in der Krieg ist in Europa". Zwar sei Deutschland "nicht selbst Kriegspartei", aber dennoch "von diesem Krieg betroffen".