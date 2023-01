Update am Morgen : So wird Pistorius' erster Tag im Amt

Denn: Eine Entscheidung liegt in der Luft. Am Freitag berät eine Ukraine-Konferenz im rheinland-pfälzischen Ramstein ebenfalls weitere Hilfen für Kiew. Und am Sonntag reist Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach Paris und trifft dort den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Es wäre eine passende Gelegenheit, um die Lieferung weiterer Panzer an die Ukraine anzukündigen. Keine Schonfrist also für Pistorius, auf ihn wartet gleich am ersten Tag Weltpolitik.