Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte in ihrer Erklärung zu den Beschlüssen vom Mittwoch zunächst nur einen einzigen Landkreis, dem ein eingeschränkter Lockdown drohen könnte. Unklar war, auf welche Daten sie sich dabei bezog. Tatsächlich hatten am Tag der Erklärung bereits zwei Land- beziehungsweise Stadtkreise die Obergrenze von 50 überschritten: Greiz in Thüringen und Rosenheim in Bayern.