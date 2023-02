"Es gab natürlich Dinge, die überzogen waren." Kontaktbeschränkungen bei Spaziergängen an der frischen Luft etwa spricht Lauterbach an. "Gerade in Bayern hat man sehr viel zum Teil dann gemacht, was nicht wissenschaftlich gesichert war." Teils sei man in Studien auch nachträglich zu einer anderen Bewertung gekommen.