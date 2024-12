Was wie ein Marketing-Gag der Superlative klingt, war vielmehr die Erfüllung eines Kindheitstraums. Denn Jeffrey Bezos hatte angeblich nie vor, das Internet zu revolutionieren. Bereits 1982 verriet er in seiner High-School-Abschlussrede seinen wahren Traum: Der damals 18-Jährige wollte nichts weniger als den Weltraum besiedeln und unseren Planeten zum Nationalpark erklären. In Anlehnung an die Science-Fiction-Serie "Star Trek" schloss er seine Rede mit den Worten: "Space, the final frontier. See you there".