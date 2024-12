Über zwei Milliarden Päckchen landen jedes Jahr von chinesischen Händlern bei uns in Europa. Die Online-Plattfomen dafür sind bekannt: Temu , AliExpress, Shein, Wish. Sie vertreiben die Produkte aus China - meist angeblich unschlagbar günstig, auf jeden Fall aber verlockend.

Qualität und Nachhaltigkeit bei China-Ware hinterfragen

"Es gibt nicht umsonst das Sprichwort: wer billig kauft, kauft zweimal. Und das wird vermutlich häufig so sein", sagt Rechtsexpertin Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen . Gerade bei elektronischen Geräten müsse man sich fragen, wie das so günstig produziert werden könne.

Die Produktion in China und der Transport stünden oft in keinem Verhältnis zu Preis und Aufwand.

Risiken von Produkt-Fälschungen

Würden Markenrechtsverstöße festgestellt, behalte der Zoll die Waren ein. "In der Regel werden sie vernichtet", so die Verbraucherschützerin. Allein aufgrund der schieren Masse an Päckchen aus Übersee, kommen die Waren aber meist bei den Käufern an.