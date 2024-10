Update am Morgen: Bezos, Musk und die US-Wahl

Guten Morgen,

in den letzten aufgeregten Tagen vor der US-Wahl sorgt die Entscheidung der zweitwichtigsten US-Zeitung "Washington Post" für Furore: Sie hat dieses Mal KEINE Wahlempfehlung für ihre Leser veröffentlicht. Wie bitte? Eine Zeitung sagt ihren Lesern, wen sie wählen sollen? Genau das hat in den USA seit Jahrzehnten Tradition. Mit dem Abo gab es Orientierung bei der Wahlentscheidung inklusive. Die Washington Post sprach sich meist für den Kandidaten der demokratischen Partei aus.

Die Forschungsgruppe Wahlen gibt selbstverständlich keine Empfehlungen, sondern hat für das ZDF untersucht, was die Deutschen glauben, wie das Rennen ausgeht. Noch vor zwei Wochen hatten 72 Prozent der Befragten geantwortet, die Demokratin Kamala Harris werde gewinnen. Damals hatte sich ein anderer US-Milliardär und Trump-Fan, ein gewisser Elon Musk, über die Umfrage aufgeregt, die es in die US-Medien geschafft hatte. Solche Ergebnisse könnten ja nur auf staatliche Propaganda zurückgehen, behauptete er auf seiner eigenen Plattform X.

Was heute noch wichtig ist

Gläubigen aller Welt erinnern heute am Reformationstag an die Anfänge der Evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. Während der Gedenktag früher zur Abgrenzung der Protestanten gegenüber katholischen Christen genutzt wurde, wird er inzwischen im Geist der Ökumene gefeiert.

Steinmeier besucht Kreta: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zum Abschluss seines dreitägigen Besuches in Griechenland nach Kreta reisen. Er will auf der Mittelmeer-Insel das Dorf Kandanos besuchen. Dieses war 1941 von der deutschen Wehrmacht völlig zerstört worden. Steinmeier dürfte sich für dieses Kriegsverbrechen offiziell entschuldigen.

Zahl des Tages

Die Zahl der von Konflikten und Kriegen betroffenen Kinder ist laut "Save the Children" stark gestiegen. Im vergangenen Jahr lebten etwa 473 Millionen Kinder in Konfliktgebieten, erklärte die Kinderrechtsorganisation. Dies seien fast doppelt so viele Heranwachsende wie noch vor 30 Jahren. Den Angaben zufolge lebten damit vergangenes Jahr 19 Prozent aller Mädchen und Jungen weltweit in einem Konfliktgebiet.