Warum Campino sich kaum noch als Systemkritiker sieht

Campino, Sänger und Frontmann der Toten Hosen, sieht sich nach eigenen Worten inzwischen als eine Art "Elder Statesman". Am Dienstag sagte er in der Heinrich-Heine-Universität (HHU) in Düsseldorf, wo er als Gastprofessor eingeladen worden war:

HHU: 30.000 Interessierte vor Campino-Vorlesung

Campino bezeichnete die Frage, wie die Gesellschaft miteinander kommunizieren wolle, als "Riesenthema". Sie stelle sich angesichts der Einflüsse von Künstlicher Intelligenz (KI) ebenso wie in der Auseinandersetzung mit Populismus, Wahrheit und Lüge. "Menschen, die sich an einer Universität aufhalten, tragen die Gesellschaft mit", erklärte der Musiker.

Campinos "Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik"

Vor seiner "Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik", so der Titel der Vorlesung, erklärte Campino, der Begriff der "Gebrauchslyrik" sei ihm erstmals im Zusammenhang mit Erich Kästner begegnet. "Mit dieser Beschreibung fühle ich mich auch am wohlsten für das, was wir machen", sagte er im Hinblick auf seine Band, die Toten Hosen.