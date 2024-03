Oscar-Preisträger Louis Gossett Jr. ist tot

"Wir möchten allen für ihre Beileidsbekundungen danken. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit", zitierten die Medien aus der Mitteilung.

Oscar als Bester Nebendarsteller in "Ein Offizier und Gentleman"

Seinen Oscar bekam Gossett 1983 für "Ein Offizier und Gentleman" mit Richard Gere in der Hauptrolle. Er gewann auch einen Golden Globe . Gossett sagte, seine Auszeichnung mit dem Oscar habe nichts daran geändert, dass er nur Nebenrollen bekommen habe.

1953 hatte er im Alter von 16 Jahren sein Broadway-Debüt gefeiert. Im New Yorker Theaterviertel wurde er später zum Star. Seinen Durchbruch im Fernsehen hatte er mit der Rolle des Fiddler in der Miniserie "Roots", in der es um die Gräueltaten der Sklaverei geht.