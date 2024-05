Frank Stella: US-Maler im Alter von 87 Jahren gestorben

Mit komplett schwarzen Gemälden schockte Frank Stella einst die Kunstwelt. Ende der 50er Jahre wurde seine Serie von minimalistischen "Black Paintings" mit symmetrischen, die ganze Fläche bedeckenden Streifen im New Yorker Museum of Modern Art ausgestellt - und weltweit wild diskutiert.

Was Sie sehen, ist, was Sie sehen.

Stella zählt zu bedeutendsten Künstlern der USA

Trotzdem: Stellas Platz in der Kunstwelt war gesichert - und der Maler war ehrgeizig. So entwickelte Stella seine Arbeiten immer weiter und galt als einer der bedeutendsten Künstler der USA . Unter anderem widmete ihm das New Yorker Whitney Museum 2015 die Auftakt-Retrospektive im neuen Gebäude, das Museum of Modern Art widmete ihm sogar gleich zwei Retrospektiven.

Am Samstag (Ortszeit) starb Stella im Alter von 87 Jahren zu Hause in New York an Krebs, wie die "New York Times" und die "Washington Post" unter Berufung auf Harriet McGurk, die Ehefrau des Künstlers, berichteten.

Sohn eines Künstler- und Arzt-Ehepaars

Geboren wurde Stella 1936 in einem Vorort von Boston als Sohn eines wohlhabenden Künstler- und Arzt-Ehepaars. Nach einem Geschichtsstudium kam er nach New York, weil er sich von der dortigen Szene und Künstlern wie Jasper Johns und Jackson Pollock angezogen fühlte. Dem britischen "Telegraph" sagte Stella einmal:

Stella entwickelt sich stetig weiter

"Man wird kein Künstler, um Geld zu verdienen"

Später fertigte Stella, der ein Atelier in Manhattan und eines im Norden New Yorks hatte, auch Reliefs und großformatige Skulpturen an. Nicht alle davon stießen auf Begeisterung. So beschwerten sich Menschen im südkoreanischen Seoul so lange über die in ihrer Stadt aufgestellte Metallskulptur "Amabel", bis eine kleine Baumgruppe drumherum gepflanzt wurde, die das Werk teilweise verdeckt.