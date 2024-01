Königshaus Dänemark: Partyprinz wird König

Prinz Frederik wird König von Dänemark. Früher war er wegen vielen Affären verschrien. Er kämpfte sich zurück in die Herzen seiner Landsleute – mit Herzdame Mary an seiner Seite.

Dänemark bekommt ein neues Staatsoberhaupt. Kronprinz Frederik wird den Thron besteigen. Wie läuft der Tag der Proklamation ab? Was sind die Unterschiede zu anderen Königshäusern? 12.01.2024 | 5:07 min

Royale Fans erinnern sich an die Szene im Kinofilm "The King’s Speech - die Rede des Königs": Colin Firth als britischer König George VI. gerät bei Aufregung immer ins Stottern, vor allem beim Sprechen vor einem Mikrophon. Die ganze Nation leidet mit. Erst ein Therapeut kann ihm aus dieser Pein heraushelfen.

Kronprinz Frederik von Dänemark stottert nicht, ist aber vor öffentlichen Reden sehr aufgeregt und ohnehin nicht der größte Redner. Seine Frau Mary, jahrelange PR-Beraterin, trainiert regelmäßig mit ihm. Mutmaßlich in diesen Tagen intensiv - um Frederik auf einen Auftritt vorzubereiten, der in die Geschichtsbücher Dänemarks eingehen wird: seine Proklamation als König Frederik X.

Militärpilot, Kampfschwimmer, Ironman - Frederik sucht Extreme

Margrethes ältester Sohn hat sich lange schwer getan mit der Rolle des Thronfolgers: "Party-Prinz" hieß er in Dänemark in seinen Zwanzigern. Er fuhr ständig zu schnell, schrottete zusammen mit seinem Bruder ein Auto.

Dänemarks Königin Margrethe II. hat in ihrer Neujahrsansprache die Abdankung verkündet. Kronprinz Frederik wird die Thronfolge übernehmen. 02.01.2024 | 2:05 min

Affären mit Schlagersternchen und Fotomodellen, die der Hof für nicht standesgemäß hielt, reihten sich aneinander. Frederik testete immer wieder Grenzen aus, vor allem körperlich: Er wurde Mitglied der Elitegruppe der Kampfschwimmer - davon trägt er immer noch eine Hai-Tätowierung am Bein und den Spitznamen "Pingo" (Pinguin).

Er fuhr auf Hundeschlitten durch das Eis von Grönland, absolvierte eine Ausbildung zum Militärpiloten und nebenbei einen Ironman. Dazwischen studierte er Politik in Dänemark und Harvard mit Abschluss - der erste dänische Akademiker aus dem Königshaus.

Königin Margrethe dankt ab und übergibt ihrem Sohn, Kronprinz Frederik, am 14. Januar den Thron. Seine Ehefrau Mary gilt als enge Vertraute der Königin. 12.01.2024 | 2:06 min

Über seine Eltern beklagte sich der junge Prinz öffentlich mehrfach. Sie hätten zu wenig Zeit gehabt, sich zu wenig um ihn und seinen jüngeren Bruder gekümmert. Legendär ist seine doppeldeutige Ansprache zur Silberhochzeit seiner Eltern:

Papa, man sagt, du liebst den, den du züchtigst. Wir haben nie an eurer Liebe gezweifelt. Kronprinz Frederik

"Ich bin der Fred aus Dänemark" - große Liebe mit Mary

Als er in Sydney während der Olympischen Spiele 2000 eine Kneipe betritt, ändert sich alles: Er kommt mit einer brünetten Anwältin ins Gespräch, sie stellt sich vor als Mary Donaldson, er als "Fred from Denmark". Hochzeit und vier Kinder folgen.

Seit 2004 sind Frederik und Mary verheiratet. 2024 werden sie das neue Königspaar Dänemarks. Quelle: AP

Mary ist heute beliebter bei den Dänen als ihr Mann: Sie gilt als extrem fleißig und genießt das volle Vertrauen von Königin Margrethe

Ob Margrethe tatsächlich wegen ihres Alters und ihrer Gesundheit zurücktritt oder ob auch Gerüchte um eine Affäre Frederiks mit einer mexikanischen Schauspielerin in Madrid im vergangenen November eine Rolle spielen, dürfte nur der engste Zirkel wahrhaftig wissen.

Mary und Frederik scheuten die Öffentlichkeit zumindest nicht in den vergangenen Wochen, zeigten sich royal-professionell.

"Gottes Hilfe, des Volkes Liebe, Dänemarks Stärke": Margrethes Wahlspruch

Interessant wird sein, welche Themen Frederik als König in den Vordergrund stellen wird. Als Kronprinz hat er sich vor allem dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben.

Dänemark bekommt ein neues Staatsoberhaupt. Die Monarchin kündigte in ihrer Neujahrsrede ihre Abdankung an. Was sind die Gründe dafür und wie wird Kronprinz Frederik eingeschätzt? 03.01.2024 | 4:57 min

"Das Schlimmste, was Frederik passieren könnte, wäre, dass er anfängt, sich zu verändern, dass er versucht, seine Mutter zu imitieren. Dann wird er eine schlechte Kopie." Das sagt Paul Madsen, ehemaliger Chefredakteur der Boulevardzeitung "Exstra Bladet".

Er muss mit dem weitermachen, was er kann, nämlich physisch sein, aktiv, weiter Rockmusik mögen - und auf Mary setzen, seine starke Karte gegenüber den Dänen. Paul Madsen, ehemaliger Chefredakteur der Boulevardzeitung ”Exstra Bladet"

Erstmal aber gilt es, den Sonntag zu meistern: 15 Uhr, Balkon von Schloss Christiansborg. Dort wird Frederik zum König ausgerufen werden und seinen Wahlspruch präsentieren. Seine Mutter Margrethe entschied sich 1972 für die Worte: "Gottes Hilfe, des Volkes Liebe, Dänemarks Stärke".