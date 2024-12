"The Big Lebowski"-Star: Jeff Bridges feiert 75. Geburtstag

Der Oscar-Preisträger ("Crazy Heart") hat sich wieder erholt - und teilt vor der Kamera kräftig aus. In der Streaming-Serie "The Old Man" spielt er einen ehemaligen CIA-Agenten, der unfreiwillig aus dem Ruhestand zurückkehrt, als ihm alte Feinde nachstellen.

Engagement für Frauenrechte und Klimaschutz

Kämpferisch gab sich der politisch ultraliberale Star eine Woche nach der jüngsten US-Präsidentschaftswahl in der Talkshow von Jimmy Kimmel. Er habe eine Trauerphase durchlebt, aber nun komme es in diesen Zeiten darauf an, mutig zu sein, sagte Bridges mit Blick auf den Wahlsieg von Donald Trump . Er würde sich als Aktivist nun noch mehr für eine bessere Welt ins Zeug legen, versprach der Schauspieler.

Als "The Dude" berühmt geworden

Bridges hat in seiner 50-jährigen Karriere in Dutzenden Filmen mitgespielt. Untrennbar ist er mit der ikonischen Rolle des "Dude" aus dem Kultfilm "The Big Lebowski" (1998) der Coen-Brüder verbunden. Mit Strickjacke, Sonnenbrille und langer Mähne hängt er als Alt-Hippie Jeffrey Lebowski am liebsten mit einem Joint, Drinks und ein paar Freunden auf der Bowlingbahn ab.

Kultfilm aus dem Jahr 1998: Jeff Bridges mit Sonnenbrille und Bademantel in "The Big Lebowski".

Mit 60 endlich ein Oscar

Im fünften Anlauf, mit 60 Jahren, gewann Bridges seinen bisher einzigen Oscar - für seine Hauptrolle als abgehalfterter Country-Sänger in dem Drama "Crazy Heart" (2010). Auf der Oscar-Bühne dankte er seinen verstorbenen Eltern, dass sie ihm "so einen tollen Beruf" schmackhaft gemacht hätten.

Als Hollywoods Verwandlungskünstler hat Jeff Bridges in seiner Laufbahn kein Genre ausgelassen. In der Militärsatire "Männer, die auf Ziegen starren" spielte er an der Seite von George Clooney, in dem Comic-Action-Streifen "Iron Man" war er der Superhelden-Gegenspieler. In "Die fabelhaften Baker Boys" (1989) verdrehte er als Barmusiker einer Sängerin den Kopf.