"Als klar war, dass wirklich Jimmy Fallon vor mir steht"

Nur kurz das Hotel verlassen und zum nahegelegenen See wandern. Kann funktionieren, kann aber auch schiefgehen. Vor allem wenn man keine Ortskenntnisse hat. Die Wahrscheinlichkeit sich zu verirren steigt, wenn man eigentlich in New York City wohnt - und sich nun im Münchener Umland umhertreibt. Wenn man dann weder Karte noch Handyakku hat, ist man wortwörtlich lost.

"Lost in Bavaria" ist auch der Titel des Videos, das US-Talkstar Jimmy Fallon im Netz teilte. Darin erzählt er über sechs Minuten lang von seinem unfreiwilligen Abenteuer in Bayern , unterlegt mit offenbar bayerischer Blasmusik: Spazieren gehen, dabei verlaufen, keine Karte, kein Akku.

Angst vor Schlangen in Bayern

Er habe Felder durchquert und dabei Angst vor Schlangen gehabt (In Bayern gibt es Kreuzottern, die giftig sind.) und versucht, auf der Autobahn per Anhalter weiterzukommen - vergebens.

US-Moderator Jimmy Fallon macht aktuell Urlaub am bayrischen Tegernsee. Doch auf seinem Weg zum Ausflugsziel, dem See , verirrt er sich und berichtet ausführlich auf TikTok.

Seine Rettung ist eine Autowerkstatt, an der Fallon vorbeikommt. Dort arbeiten zwei junge Männer. Einer davon ist Leon, 22 Jahre alt und Kfz-Mechaniker. Dieser erklärt ihm zunächst den Weg. Über einen Zaun soll der Verlorene klettern, über noch einen, und dann querfeldein über einen Golfplatz, dann wäre er wieder in seinem Hotel.

Rückfahrt mit dem VW-Golf statt über den Zaun klettern

"Mom kam runter, und ich traf auch Dad. Ich stieg in ihren Volkswagen Golf, grüne Farbe, aus den 90ern, es war ein Kassettenrekorder im Auto. Die Mutter sagte: 'Das ist das Auto, das ich habe, seit ich ein war Kind'", so Fallon. "Als wir fuhren, ertönt Queen im Radio. 'Killer Queen.'"

Offenbar hatte Jimmy Fallon zuvor das Adele-Konzert in München besucht. Die Sängerin gastiert im September in der bayerischen Landeshauptstadt.

Fallon: "Ich werde Euch nie vergessen"

Fallon gibt sich sichtlich begeistert und dankbar. "Danke an Leon, danke an Mama, ich werde euch nie vergessen. Das war wirklich cool, ich wusste nicht, wo ich bin, und ihr wart einfach nette Leute. Und es ist immer toll, nette Leute zu sehen."

So erlebt Leon das Treffen mit Jimmy Fallon

Leon selbst spricht von einem ganz "normalen Arbeitsalltag, wir sind ganz normal am Arbeiten und dann hat jemand von draußen ganz zurückhaltend hereingewunken und um Hilfe gebeten: 'Hey, sorry can you help me?'" Die ganze Zeit habe er sich bereits gefragt, ob der Gestrandete Jimmy Fallon sei.