Bei Liverpool-Sieg: Klopp verliert Ehering bei Jubel

Er war zum großen Glück von Jürgen Klopp nur Kurz verloren: der Ehering an seiner rechten Hand.

Glück im Unglück für Jürgen Klopp: Im begeisterten Jubel über den 4:2-Sieg seines FC Liverpool in der Premier League gegen Newcastle United hat der deutsche Fußball-Trainer am Montagabend seinen Ehering verloren.

Klopp findet "Freund fürs Leben"

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, entdeckte ein aufmerksamer Kameramann den Ring jedoch in der Mitte des Spielfeldes. Klopp reagierte auf den schnellen Fund vor laufender Kamera des TV-Senders Sky Sports erleichtert - und küsste das Schmuckstück.

Erfolglose Suche auf dem Rasen

Liverpool hatte am Montagabend durch den Sieg in einem überlegen geführten Spiel mit zahlreichen vergebenen Torchancen die Tabellenführung in der englischen Fußball-Meisterschaft auf drei Punkte vor Verfolger Aston Villa ausgebaut.