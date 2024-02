Nach Krebsdiagnose: König Charles zurück in London

Der britische König Charles III. ist vor einer erwarteten weiteren Krebsbehandlung von seinem Landsitz Sandringham nach London zurückgekehrt. Der 75-Jährige und Königin Camilla flogen am Dienstag mit dem Hubschrauber von Norfolk im Osten Englands zum Buckingham-Palast.

Mit dem Auto zu Wohnsitz Clarence House

Seitdem König Charles und Prinzessin Kate wegen Krankheit kürzertreten, springen Prinz William und Königin Camilla ein und übernehmen zahlreiche royale Termine. 09.02.2024 | 1:47 min

Keine öffentlichen Termine aber staatliche Aufgaben

Nach der Krebsdiagnose bei König Charles III. übernehmen die anderen Royals viele Aufgaben. Was ändert sich für die Familie? 07.02.2024 | 2:18 min

Spekuliert wird nun, dass der König für eine weitere Behandlung nach London zurückgekehrt sein dürfte. Am Wochenende hatte er sich beim Kirchgang in Sandringham bereits kurz gezeigt und sich in einer Mitteilung für die vielen Genesungswünsche und aufmunternden Botschaften bedankt.