US-Schauspieler: "Love Story"-Star Ryan O'Neal ist tot

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Große Liebe Farrah Fawcett

Ryan O'Neal hatte 2012 über eine Erkrankung an Prostatakrebs gesprochen. 2001 war bei ihm bereits Leukämie diagnostiziert worden. Seine langjährige Lebensgefährtin Farrah Fawcett ("Drei Engel für Charlie") war 2009 an Krebs gestorben.

Mit Fawcett verbrachte O'Neal bewegte Jahrzehnte, mit Trennungen, Liebesbeteuerungen und einem Heiratsantrag kurz vor Fawcetts Krebs-Tod. "Ich habe erneut um ihre Hand angehalten und sie hat Ja gesagt", erzählte O'Neal damals in einem Interview des US-Senders ABC. Zu einer Hochzeit am Krankenbett kam es aber nicht mehr, Fawcett lag schon im Sterben.

Tochter Tatum war als Zehnjährige für ihre Rolle in "Paper Moon" (1973) an der Seite ihres Vaters mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin gekürt worden.

Über Nacht berühmt geworden

Durch "Love Story" waren O'Neal und seine Filmpartnerin Ali MacGraw 1970 über Nacht berühmt geworden. Die Romanze zwischen dem Harvard-Studenten Oliver aus reichem Haus, der die schöne, aber nicht standesgemäße Jenny gegen den Willen seines Vaters heiratet und sie am Ende an Krebs verliert, rührte Millionen Kinogänger zu Tränen. Das Melodrama von Regisseur Arthur Hiller erhielt sieben Oscar-Nominierungen , auch für die beiden Hauptdarsteller.

Streisand trauert um O'Neal

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere drehte O'Neal an der Seite von Barbra Streisand die Screwball-Komödie "Is' was, Doc?" (1972), mit Tochter Tatum "Paper Moon" (1973) und zwei Jahre später unter der Regie von Stanley Kubrick die Gesellschaftssatire "Barry Lyndon".

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Streisand (81) zollte O'Neal am Freitag Tribut. Die Nachricht von seinem Tod sei "so traurig", schrieb der Star auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto. Sie hätten zwei Filme zusammen gedreht, "What’s Up, Doc?" und "The Main Event". "Er war lustig und charmant und er wird in Erinnerung bleiben."