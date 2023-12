US-Kritiker: Franz Rogowski zum besten Schauspieler gekürt

Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski (37, "Undine") hat in den USA eine Auszeichnungen erhalten und damit seine Chancen im laufenden Trophäen-Wettbewerb ausgebaut. Der New Yorker Filmkritiker-Verband NYFCC (New York Film Critics Circle) kürte Rogowski für seine Rolle in dem Beziehungsdrama "Passages" zum besten Hauptdarsteller. Die Gewinner in zwölf Filmkategorien wurden am Donnerstag (Ortszeit) bekannt gegeben.