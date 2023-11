Chancen auf Oscars: Deutscher Kurzfilmpreis 2023 verliehen

In Hamburg wurde am Donnerstagabend der Deutsche Kurzfilmpreis 2023 verliehen.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth ( B'90/Grüne ) hat am Donnerstagabend in Hamburg den Deutschen Kurzfilmpreis verliehen. Von insgesamt 221 eingereichten Beiträgen waren 12 nominiert worden; 5 wurden mit der Goldenen Lola ausgezeichnet.

Die Gewinner der Goldenen Lola

Die Goldene Lola für den besten Spielfilm mit einer Länge von zehn bis maximal 30 Minuten konnte die Regisseurin Marie Zrenner für ihren Film "Alex in den Feldern" mit nach Hause nehmen. In der Kategorie Dokumentarfilm bis 30 Minuten Laufzeit wurde Silke Schönfeld für "Ich darf sie immer alles fragen" ausgezeichnet.

Als bester Animationsfilm gewann "Xanh" von Thi Dang An Tran, der beste Eperimentalfilm kam von Thuy-Han Nguyen-Chi und heißt "Into the Violet Belly". Die Trophäe für den besten mittellangen Film gabe es für Kilian Armando Friedrich und Tizian Stromp Zagari und ihren Film "Atomnomaden".