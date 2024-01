Spice Girls: Britische Post druckt Briefmarken mit Popstars

Zum Jubiläum der Girlgroup : Britische Post druckt Spice-Girls-Briefmarken

05.01.2024 | 08:03 |

"Wannabe", "Spice Up Your Life", "Viva Forever": Die Spice Girls schrieben in den 1990ern Musikgeschichte. In Großbritannien kann man sie nun bald auf den Briefumschlag kleben.