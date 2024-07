"Gig Tripping": US-Fans reisen für Taylor Swift nach Europa

Ein „Hello“ von Adele ist selten geworden: Seit 2016 kein Konzert mehr in Europa, jetzt gleich zehn Shows in München. Die Fans kommen von überall: Gig Tripping ist angesagt. 30.07.2024 | 3:15 min

Es ist eine sportliche Angelegenheit, für Taylor Swifts Eras Tour in Europa Tickets zu ergattern - sie sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die Konzertbesucher bei den beiden Konzerten in München sind dementsprechend überglücklich, 74.000 Menschen waren es allein am Sonntagabend im Olympiastadion.

Fans aus aller Welt berichten vor Ort von ihrer abenteuerlichen Jagd nach Tickets: "Wir sind aus Tschechien. Aus Prag. Ich habe vier Computer, drei iPads und vier iPhones genutzt, um an Tickets zu kommen. Es war hart." "Wir sind aus Argentinien, wir suchen noch nach Tickets."

Ein Konzert von Taylor Swift kann in den USA schon mal 8.000 Dollar kosten

Wer ein Ticket in Europa ergattert, muss tief in die Tasche greifen und bis zu 400 Euro bezahlen. Allerdings kosten Taylor-Tickets in den USA viel mehr: 1.500 Dollar, sogar von bis zu 8.000 Dollar ist die Rede.

Dieses Preisgefälle zwischen europäischen und amerikanischen Tickets ist für das verantwortlich, was als "Gig Tripping"-bezeichnet wird: Seinem Lieblingskünstler um die ganze Welt hinterher zu reisen. Die amerikanischen Konzertbesucher sind dazu übergegangen, günstigere Tickets im Ausland zu erwerben, mit dem zusätzlichen Vorteil, eine neue Stadt und Kultur entdecken zu können.

Talyor Swift machte aus Gelsenkirchen "Swiftkirchen"

Die Gastgeberstädte freuen sich über die Swifties und die Einnahmen, die sich durch den Ansturm ergeben. So wurde aus Gelsenkirchen kurzerhand " Swiftkirchen ". Noch bis Dezember ist Taylor Swift auf Tour. Insgesamt sind es 152 Konzerte in 54 Städten auf fünf Kontinenten. Viele Fans werden ihr hinterherreisen.

Groupies gab es auch früher schon, doch die Reiselust der Fans hat sich immens verstärkt, befeuert durch das Preisgefälle bei den Tickets. Früher reisten die Künstler zu ihren Fans, heutzutage reisen die Fans zu ihren Idolen und richten ihre Urlaubsplanung danach aus, hängen je nach finanziellen Möglichkeiten noch eine Urlaubsreise im jeweiligen Land dran.

Adele spielt zehn Konzerte in München

Adele und ihr Konzertveranstalter treiben es auf die Spitze mit einer ganz neuen Idee: Sie lassen gleich zehn Konzerte an einem Ort stattfinden, ebenfalls in München, auf dem Messegelände in Riem. Mit einem irren Aufwand wird dort bereits seit Monaten eine Konzert-Stadt errichtet.

Seit Tagen schon laufen die Proben, alles soll perfekt sein für Adeles XXL-Konzertsommer in München, zu dem wieder Fans aus aller Welt anreisen werden mit bis zu 80.000 Fans pro Konzert. Doch wie nachhaltig ist diese Art der Tour-Planung, wenn unzählige Fans Flugreisen auf sich nehmen müssen?

Adeles Konzert-Konzept ökologisch sinnvoll?

Hunderttausende Fans machen sich auf den Weg nach München für Adele - weil sie es müssen. Bleibt da nicht die Umwelt auf der Strecke, nagt das nicht am ökologischen Gewissen? Dem Vorwurf, nicht sehr nachhaltig zu sein, widerspricht Adeles Konzertveranstalter Marek Lieberberg im ZDF-Interview und weist darauf hin, dass diese Art der Konzertplanung aus seiner Sicht ökologisch sinnvoller ist. Er verteidigt das Thema Residency, also viele Konzerte an einem Ort zu geben:

Das ist ein interessanter Aspekt für Künstler mit dieser Zugkraft oder ähnlicher Zugkraft, dass man an einem Schauplatz verweilt, dass man die Reisen ausschließt, dass man alles, riesige Massen an Trucks, an Menschen zu bewegen, ausschließt. Marek Lieberberg, Konzert-Veranstalter

Und warum München? Nach der Fußball-Europameisterschaft , den zwei Taylor-Swift-Konzerten und vor dem Oktoberfest ein weiteres Event-Highlight. Für Lieberberg klar zu erklären.

München ist eine Stadt in Deutschland, die Modernität und Tradition verbindet wie keine andere. München ist eine funktionierende Metropole. München hat eine hervorragende Verkehrsanbindung und München hat ein unglaublich enthusiastisches Publikum. Erfahrungsgemäß ist es eine Metropole, die allergrößtes Konzertinteresse hat, wie wir aus unserer jahrzehntelangen Tätigkeit wissen. Marek Lieberberg, Konzert-Veranstalter