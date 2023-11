"Ist nur Unterhaltung":Gottschalks letztes "Wetten, dass..?"

Am Samstag moderiert Thomas Gottschalk zum letzten Mal "Wetten, dass...?". Moderatorin Babette von Kienlin hat mit ihm über den Abschied von der Show gesprochen. 24.11.2023 | 4:51 min

Der Samstag-Abend Klassiker "Wetten, dass..?" geht heute Abend in die letzte Runde. Ein letztes Mal ist auch Thomas Gottschalk als Gesicht der Show dabei. ZDF-Moderatorin Babette von Kienlin hat den Showmaster in Offenburg getroffen - und spricht mit ihm über Wehmut und die letzte große Samstags-Sendung.

Babette von Kienlin: Lieber Thomas, jetzt ist er da, der große Moment. Du moderierst zum allerletzten Mal "Wetten, dass..?". Was für ein Gefühl ist das für Dich?

Thomas Gottschalk: Ach, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Erstmal ist es ein gutes Gefühl: Ich habe dieses Mal länger geprobt als sonst. Ich bin ja sonst immer am Donnerstag erst eingestiegen.

Gottschalk: Nein. Die Promis, die waren immer so schmückendes Beiwerk und man kann die beliebig austauschen. Also ich habe mir immer für die Wettkandidaten mehr Zeit genommen als für die Promis, weil diese ja für die Sendung, meiner Meinung nach, deutlich wichtiger sind. Die Wettkandidaten sind immer was ganz Besonderes und die sind ja zum ersten Mal im Fernsehen, im Gegensatz zu den Promis und zu mir.