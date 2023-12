Kennedy-Center-Preis: Biden würdigt Stars für Lebenswerk

Im Anschluss an den Empfang im Weißen Haus nahmen Joe Biden und First Lady Jill an der Gala im Kennedy Center teil. Quelle: Reuters

Mehrere US-Prominente - darunter Komiker Billy Crystal, Bee-Gees-Star Barry Gibb und die Hip-Hop-Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah - sind vom Kennedy Center für ihr Lebenswerk geehrt worden.

Ausgezeichnet wurden am Sonntag bei einer Gala im Kulturzentrum John F. Kennedy Center in Washington auch Operndiva Renée Fleming und Sängerin Dionne Warwick. US-Präsident Joe Biden empfing alle Preisträger zuvor im Weißen Haus, wo er jeweils Lobeshymnen auf sie anstimmte.

Empfang im Weißen Haus

Die Geehrten "haben dazu beigetragen, die Art und Weise zu prägen, wie wir uns selbst sehen, wie wir uns gegenseitig sehen und wie wir die Welt sehen", erklärte Biden. Über die darstellenden Künste sagte Biden, dass diese "widerspiegeln, wer wir als Amerikaner und als menschliche Wesen sind."

Im Anschluss an den Empfang im Weißen Haus gingen Biden und First Lady Jill zu der Gala im Kennedy Center, die Sängerin Gloria Estefan und ihre Tanztruppe mit der Darbietung ihres Hits "Get On Your Feet" eröffnete. Während der Veranstaltung kamen etliche weitere Promis mit Laudationen auf die Ausgezeichneten zu Wort.

Lange Liste bekannter Preisträger

Das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannte Kennedy-Zentrum ist die größte Kultureinrichtung in der US-Hauptstadt. Mit dem Kennedy-Preis ehren die USA jedes Jahr Stars, die sich durch Musik, Tanz, Gesang oder die darstellenden Künste um die Kultur Amerikas verdient gemacht haben.

Zu früheren Preisträgern gehören unter anderen Dustin Hoffman, Tom Hanks, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Robert De Niro und Leonard Bernstein. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem George Clooney und U2 geehrt.