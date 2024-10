Kanarische Inseln: Demonstrationen gegen Massentourismus

So etwas wie "Geht nach Hause" soll das Plakat offenbar bedeuten.

Tausende Menschen haben auf den zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln gegen Massentourismus demonstriert. Unter dem Motto "Die Kanarischen Inseln haben eine Grenze" gingen sie am Mittag in bei Touristen beliebten Gegenden auf die Straße.

Die Behörden gaben die Zahl der Teilnehmer mit etwa 10.000 an, wie die spanische Nachrichtenagentur Europapress meldete.

Proteste auf Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa

Demonstranten versammelten sich vor einem Kongresszentrum in Maspalomas auf Gran Canaria, dem einzigen Wasserpark auf Fuerteventura und dem Vergnügungsviertel Playa de las Américas auf Teneriffa.

Die Demonstranten schwenkten Flaggen der Kanarischen Inseln, sangen und pfiffen, während sie langsam an Touristen in Playa de las Américas vorbeigingen, bevor sie sich am Strand versammelten. "Dieser Strand gehört uns", riefen sie, während Touristen auf Sonnenliegen unter Sonnenschirmen zuschauten. Auch auf Lanzarote, La Palma und El Hierro wurde demonstriert.