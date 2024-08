Mysteriöser Lichtschweif: Satellit über der Schweiz verglüht

Ein heller Lichtschweif am Abendhimmel hat über in Teilen Südwestdeutschlands und der Schweiz Rätselraten ausgelöst. Experten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) konnten aber rasch aufklären: Grund für das schnell ziehende, mysteriöse und stark leuchtende Himmelsspektakel am Dienstagabend war ein Starlink-Satellit, der über der Schweiz in die Erdatmosphäre eintrat und im Südwesten sichtbar war. Das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr habe dem BBK diese Information übermittelt, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes.