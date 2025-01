Organtransplantation: Frau lebt zwei Monate mit Schweineniere

Es gilt als ein Meilenstein in der Geschichte der Transplantation: Eine Frau aus dem US-Staat Alabama lebt seit 61 Tagen mit einer Schweineniere. So lange überlebte noch niemand mit einem Schweineorgan. Towana Looney präsentierte sich gesund und voller Energie: "Ich bin Superwoman", sagte sie der Nachrichtenagentur AP. Bei langen Spaziergängen in der Millionenmetropole New York hänge sie ihre Familienmitglieder ab. "Es ist eine neue Einstellung zum Leben."

Lediglich vier weitere US-Bürger haben bislang in weitgehend experimentellen Eingriffen Transplantationsorgane von genetisch veränderten Schweinen erhalten. In zwei Fällen handelte es sich um Herzen, in zwei weiteren Fällen um Nieren. Keiner dieser Organempfänger lebte im Anschluss länger als zwei Monate. Der weltweit erste Patient mit einer transplantierten Schweineniere war im vergangenen Mai in den USA gestorben.

Funktion der Niere "absolut normal"

"Wenn Sie sie auf der Straße sehen würden, würden Sie nicht ahnen, dass sie die einzige Person auf der Welt ist, die mit einem funktionierenden Schweineorgan in sich herumläuft", sagte Robert Montgomery von der New Yorker Klinik NYU Langone Health, der den Eingriff leitete. Looneys Nierenfunktion sei "absolut normal".

Die Ärzte hoffen, dass die 53-Jährige in etwa einem Monat nach Alabama in ihr Haus in Gadsden zurückkehren kann. Bis dahin soll sie sich in New York weiteren Kontrolluntersuchungen unterziehen. Montgomery äußerte sich optimistisch: