Seltene Krankheiten - die vergessenen Leiden

Weil Seltene Erkrankungen so selten sind, fällt es Haus- oder Fachärzten meist schwer, die richtige Diagnose zu stellen , oder die passende Behandlung bereitzustellen. Hier können Zentren für seltene Erkrankungen helfen. An einem Zentrum für Seltene Erkrankungen arbeiten Experten mit unterschiedlichen Fachkenntnissen zusammen. Die Zentren sind auf nationaler Ebene untereinander vernetzt und auch international in unterschiedlichen Netzwerken aktiv.