Sechs kuriose Silvesterbräuche aus aller Welt

In Griechenland dreht sich an Silvester alles um Zwiebeln. Und nein, nicht zur Speise verarbeitet. Zwiebeln werden an Silvester an die Haustür gehängt, was symbolisch für die Neugeburt an Neujahr steht. Und damit nicht genug: Am Neujahrsmorgen wecken Eltern ihre Kinder der Tradition nach, indem sie ihnen mit einer Zwiebel auf den Kopf klopfen.