Silvester: Die Welt startet in das neue Jahr

Großes Feuerwerk in Sydney, Big Ben ertönt in London, kein Lärm in Griechenland: Die Welt bereitet sich auf das neue Jahr vor. Welche Feiern geplant sind - und wann.

In Berlin am Brandenburger Tor wird die größte Silvesterparty Deutschlands stattfinden. In Sydney wird bereits um 14 Uhr unserer Zeit der Jahreswechsel gefeiert. 31.12.2024 | 0:34 min

Als weltweit Erste haben die Menschen auf Kiribati in der Südsee das Jahr 2025 begrüßt. Die etwa 7.300 Einwohner starteten 13 Stunden vor Deutschland - also bereits um 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) - ins neue Jahr. Nur 15 Minuten später folgten die zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands, die etwa 800 Kilometer östlich des Pazifikstaats liegen und eine eigene Zeitzone haben. Hier leben nur wenige Hundert Menschen.

Eine Stunde nach Kiritimati im Inselstaat Kiribati feierten dann Neuseeland sowie die beiden Inselstaaten Samoa und Tonga den Jahreswechsel. In Neuseelands größter Stadt Auckland stand der 328 Meter hohe Aussichts- und Fernmeldeturm Sky Tower im Zentrum einer riesigen Lichtshow mit 500 Kilogramm Pyrotechnik.

Um wie viel Uhr das neue Jahr beginnt ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die größte Silvester-Party Deutschlands dürfte abermals vor dem Brandenburger Tor in Berlin steigen, wo laut Veranstaltern bis zu 65.000 Menschen feiern können. Das ZDF überträgt die Feier live: " Willkommen 2025 ".

Polizei und Feuerwehr bereiten sich auf Einsätze vor

Polizei und Feuerwehr in Deutschland bereiten sich auf einen Großeinsatz vor. Allein in Berlin sind 3.000 Polizistinnen und Polizisten nach Behördenangaben in der Nacht auf den Straßen. 1.000 weitere Beamte sind in Wachen und Streifenwagen im Einsatz. In Nordrhein-Westfalen sorgen mehr als 7.300 Polizisten für Sicherheit.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) kündigte ein hartes Durchgreifen von Sicherheitskräften an.

Gewalttäter, die Polizei- und Einsatzkräfte angreifen, müssen die volle Härte des Gesetzes spüren. „ Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin

Wie wird das Silvester-Wetter in Deutschland?

Die Silvesternacht wird in Deutschland erneut keine eiskalte sein, die Temperaturen liegen um 0 Grad. Laut Deutschem Wetterdienst ist es im Süden und Südosten teils klar. Sonst gibt es aber noch viele Wolken, vom Norden bis zur Mitte vorankommenden Regen. In der Nordhälfte ist es teils stürmisch.

Das trübe Wetter könnte für besonders hohe Feinstaubwerte in der Neujahrsnacht sorgen, wenn wieder Pyrotechnik für viele Millionen Euro in die Luft gefeuert wird. Ärzte, Tierschutz- und Umweltverbände hatten erneut ein Böllerverbot gefordert.

Der Verkauf von Feuerwerk für Silvester hat begonnen. Der Verband der pyrotechnischen Industrie erwartet diesmal einen Rekordumsatz von mehr als 200 Millionen Euro. 28.12.2024 | 1:32 min

Großes Feuerwerk in Sydney geplant

Sydney ( Australien ): Das eh schon immer große Feuerwerk soll diesmal ein besonders gigantisches werden. Vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses neun Tonnen Pyrotechnik in den Himmel geschossen. Auch Drohnen sind Teil des Lichtspektakels.

Singapur: In vielen asiatischen Städten sind ebenfalls spektakuläre Lichtershows geplant. Zum Beispiel in Singapur, wo zahlreiche Schaulustige zum Feuerwerk an der Marina Bay mit Blick auf die Skyline erwartet werden.

Bangkok (Thailand): Hier steht wieder der mächtige Fluss Chao Phraya im Zentrum, in dem sich traditionell die Lichter des Mega-Feuerwerks spiegeln. Die Pyrotechnik wird an verschiedenen Orten entlang des Stroms abgefeuert. Viele Thais und Touristen feiern auf Party-Booten, um die Show aus nächster Nähe zu erleben. Thailand, das der buddhistischen Zeitrechnung folgt, startet ins Jahr 2568.

Feuerwerk erleuchtet die Sydney Harbour Bridge und das Sydney Opera House. Quelle: AFP

Fünf Millionen in Rio de Janeiro

New York ( USA ): In der größten Stadt der USA richten sich am weltberühmten Times Square wie in jedem Jahr Hunderttausende Augen weit nach oben. Um 23.59 Uhr fährt auf dem Dach des 26-stöckigen Hochhauses eine fast 5.400 Kilogramm schwere Kugel bis exakt Mitternacht rund vierzig Meter nach unten. Sie ist mit 2.688 Kristall-Dreiecken verziert.

Rio de Janeiro ( Brasilien ): Eine riesige Feier ist geplant. Die Stadtverwaltung hofft auf rund fünf Millionen Besucher. Die Hälfte der Feiernden wird am berühmten Copacabana-Strand erwartet. Dort soll erneut von zehn Flößen aus ein zwölfminütiges Feuerwerk abgefeuert werden.

Wie feiert Europa in das neue Jahr?

Rom : In Italiens Hauptstadt zieht es viele zu Silvester nach oben: auf einen der sieben Hügel am rechten Ufer des Tiber, auf denen die Stadt erbaut wurde.

: In Italiens Hauptstadt zieht es viele zu Silvester nach oben: auf einen der sieben Hügel am rechten Ufer des Tiber, auf denen die Stadt erbaut wurde. London : In Großbritannien wird das neue Jahr traditionell mit dem Läuten von Big Ben und einem spektakulären Feuerwerk eingeläutet, zu dem sich auch dieses Jahr etwa 100.000 Menschen am Ufer der Themse um das Riesenrad London Eye versammeln.

: In Großbritannien wird das neue Jahr traditionell mit dem Läuten von Big Ben und einem spektakulären Feuerwerk eingeläutet, zu dem sich auch dieses Jahr etwa 100.000 Menschen am Ufer der Themse um das Riesenrad London Eye versammeln. Athen: In Griechenland wurde über die Frage gestritten, wer zu Neujahr die Akropolis bespielen darf. Die Kontrahenten: der konservative Regionalgouverneur der Region Athen und der linke Athener Bürgermeister. Beide bestehen darauf, das zentrale Silvesterfest in Athen auszurichten - nur 1.800 Meter voneinander entfernt im Stadtzentrum. Einig ist man sich dagegen in manchen griechischen Städten: Bitte kein Bums. So soll es etwa in Limassol moderne Pyrotechnik mit Raketenzauber, aber ohne die Lärmbelästigung traditioneller Feuerwerke zu sehen geben.

Alle Jahre wieder wird Ende Dezember über das Für und Wider von Silvester-Böllerei diskutiert. Der Blick auf die Umwelt, die Verletzungsgefahr und den Tierschutz. 21.12.2024 | 29:47 min

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel