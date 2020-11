Es stellt sich heraus: Ein Gebiet so groß wie 5.500 Fußballfelder kommt in Frage und muss abgesucht werden. Ingo Thiel fordert Unterstützung an. Nur wenige Stunden später sind Hunderte Beamte im Einsatz. Zunächst sind es 400 Polizisten, am Ende suchen rund 1.000 Beamte nach dem Jungen.