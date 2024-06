Cape Canaveral: "Starliner" mit erstem bemanntem Testflug

Der Testflug war zuvor wegen verschiedener technischer Probleme an Raumschiff und Rakete mehrfach verschoben worden. Der " Starliner " - ein teilweise wiederverwendbares Raumfahrzeug, das aus einer rund drei Meter hohen Kapsel für die Besatzung und einem Servicemodul besteht und bis zu vier Besatzungsmitglieder befördern kann - wird am Donnerstag an der ISS erwartet. Dort sollen Wilmore und Williams rund eine Woche lang bleiben. Die 58-jährige Williams und der 61-jährige Wilmore waren zuvor jeweils schon zweimal im All