ISS: "Starliner" der Nasa startet zur ISS

Genau zehn Jahre ist es her, dass der damalige Nasa-Chef Charles Bolden bei einer dramatisch inszenierten Pressekonferenz vor US-amerikanischen Flaggen und mit Tränen der Rührung in den Augen eine große Ankündigung machte.

Zehn Jahre nach Ankündigung: "Starliner" hebt ab

Damals wurde das altbewährte Unternehmen Boeing mit seinem "Starliner"-Raumschiff als deutlich im Vorteil angesehen und bekam einen lukrativen Vertrag. Doch dann kam es bei Boeing zu Krisen, Problemen und Verzögerungen . Am Dienstag aber - zehn Jahre nach der großen Ankündigung 2014 - soll es nun endlich bemannt losgehen.

Mit den Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams an Bord soll der "Starliner" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten. Am Mittwoch wird das Raumschiff an der ISS erwartet, wo Wilmore und Williams rund eine Woche lang bleiben sollen.