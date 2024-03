Verletzte im polnischen Stettin: Auto fährt in Menschenmenge

Ein Autofahrer ist in Stettin ( Polen ) in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens 19 Passanten verletzt. Unter den Verletzten seien sechs Kinder, erklärte Provinzgouverneur Adam Rudawski am Freitag. Zwei Verletzte befänden sich in einem kritischen Zustand. Zunächst war von 17 Verletzten die Rede gewesen.