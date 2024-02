Polen - Deutschland: Neuer Motor für die Sicherheitspolitik?

Zwei Monate nach Amtsantritt besucht Polens Regierungschef Donald Tusk Berlin. Kanzler Scholz und Tusk sehen die Chance für einen Neuanfang. 12.02.2024 | 2:19 min

Wir haben einen geopolitischen Kontext, der ein Mehr an deutsch-polnischer Zusammenarbeit erfordert. Für Deutschland ist Polen jetzt ein attraktiver Partner mit einer europafreundlichen Regierung, mit einer neuen sicherheitspolitischen Rolle an der Ostflanke der Nato

ZDFheute: Deutschland hat Polen den Weg in die EU und in die Nato geebnet. Polen galt lange als "kleiner Bruder" Deutschlands. Ist das Verhältnis zwischen den Ländern nun auf Augenhöhe?

Lang: Es gibt natürlich ein strukturelles Machtgefälle zwischen Deutschland und Polen. Deutschland hat ein größeres Potenzial - politisch, militärisch, wirtschaftlich. Aber die Dinge haben sich in den letzten Jahren geändert. Polen hat sich wirtschaftlich sehr dynamisch entwickelt, seit es in der Europäischen Union ist. Polen spielt eine Schlüsselrolle an der Ostflanke der Nato, investiert immens in seine Streitkräfte, in seine Rüstung. Und Polen hat ein Sonderverhältnis zu den Vereinigten Staaten.