Dass die Kritik an Deutschland in Ostmitteleuropa so harsch ausfällt, obwohl beispielsweise Frankreich bei der Ukraine-Hilfe nicht nur zögerlich agiert, sondern auch weniger leistet als Deutschland, liegt auch an der deutschen Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte. Sie brachte Deutschland in der Region gar den Ruf ein, ein trojanisches Pferd Russlands in Europa zu sein.