Donald Tusk auf EU-Gipfel: Europa und das neue Polen

An diesem Mittwoch ist der Jogger vom Jubelpark zurück in Brüssel. Donald Tusk - am Morgen in Warschau vereidigt - nimmt erst am Gipfel der EU mit den Staaten des westlichen Balkans teil. Donnerstag dann steht er wieder im Kreis der Staats- und Regierungschefs und -Chefinnen: Es ist EU-Gipfel. 48 davon - so verrät es das Video - hat er selbst geleitet.