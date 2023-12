Regierungserklärung: Scholz: An Seite der Ukraine bleiben

In seiner Regierungserklärung im Bundestag zum anstehenden EU-Gipfel hat Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) erneut das Recht Israels zur Verteidigung gegen den Terrorangriff der Hamas betont und wirbt für eine aktive Rolle der EU nach einem Ende des Gaza-Krieges

Verlässlicher Schutz als zentrales Element

Laut Ministerpräsident Netanjahu sind die USA und Israel uneins über die Zukunft Gazas. Netanjahu ist dagegen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle übernimmt. 12.12.2023 | 1:33 min

Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag und Freitag in Brüssel solle es vor allem um die Erweiterung der Staatengemeinschaft und die mittelfristige Finanzplanung gehen, aber auch um Migration. Vorgeschaltet ist am Mittwoch ein Treffen mit den Staaten des westlichen Balkans, die der EU beitreten wollen.