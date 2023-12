Ampel-Spitzen: Durchbruch bei Haushaltsgesprächen

In der Haushaltskrise haben sich die Ampel-Spitzen auf Maßnahmen geeinigt, um das Etatloch zu stopfen. Quelle: dpa

Die Ampel-Koalition hat sich nach Informationen aus Regierungskreisen auf eine Einigung im Haushaltsstreit verständigt. Details sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Damit steht fast vier Wochen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Lösung der Haushaltskrise, die die Ampel-Regierung stark unter Druck gesetzt hat.

Nachtsitzung führte wohl zu Durchbruch

Es ging auch darum, wie Investitionen in den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft trotz des Urteils möglich gemacht werden können. Denn es fehlen 60 Milliarden Euro im sogenannten Klima- und Transformationsfonds, die für Vorhaben in den nächsten Jahren schon fest eingeplant waren. Allein für das kommende Jahr geht es hier um 13 Milliarden Euro.

Momentan sei "noch vieles in der Schwebe", erklärt Shakuntala Banerjee, stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios Berlin. Unter anderem im angekündigten Koalitionsausschuss würden sich die Fraktions- und Parteivorsitzenden noch einmal "in die Augen schauen" und prüfen, ob alle wichtigen Details abgeklärt seien.

"Es ist momentan noch vieles in der Schwebe, aber in den nächsten Stunden werden wir erfahren, welche Lösung sich die Ampel vorstellt", so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Shakuntala Banerjee zur Einigung der Ampel im Haushaltsstreit. 13.12.2023 | 3:17 min

Bundesverfassungsgericht erklärte Etat-Umwidmung für nichtig

Die Karlsruher Richter hatten eine Umwidmung im Etat von 2021 für nichtig erklärt und entschieden, dass die Bundesregierung Notlagenkredite nicht für spätere Jahre zurücklegen darf. Am Dienstagvormittag waren Scholz, Lindner und Habeck erneut im Kanzleramt zusammengekommen, nachdem sie ihr Gespräch in der Nacht zuvor zum wiederholten Mal vertagt hatten.

Später holten sie die Ampel-Fraktionschefs dazu, sprachen selbst in ihren Fraktionen und zogen sich dann wieder im kleinen Kreis ins Kanzleramt zurück. Am Ende war offenkundig eine Nachtsitzung nötig. Die Einigung kam am frühen Mittwochmorgen.

Es geht um 60 Milliarden Euro. Haushaltsmittel zur Bekämpfung der Corona-Krise dürfen laut Bundesverfassungsgericht nicht in den Klima- und Transformationsfond umgeschichtet werden. 15.11.2023 | 2:22 min

Beschluss zu Haushalt 2024 erst im kommenden Jahr möglich

Eigentlich wollte die Ampel-Regierung den Etat für 2024 unbedingt noch vor Jahresende beschließen, schon in der vergangenen Woche war aber klar, dass das wegen Beratungszeiten von Bundestag und Bundesrat nicht mehr gelingen wird. Nun könnte möglicherweise zumindest der Haushaltsausschuss des Bundestags seine Beratungen vor Weihnachten noch abschließen.

Das hängt allerdings davon ab, wie umfangreich die von den Spitzenpolitikern vorgeschlagenen Etatänderungen sind. Im Januar könnte der Bundestag dann zur Haushaltswoche zusammenkommen und den Etat beschließen, danach der Bundesrat grünes Licht geben.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in dieser Woche war ein Paukenschlag. Es hat der Ampel-Koalition eine verfassungswidrige Haushaltsplanung bescheinigt. Nun fehlt Geld. 19.11.2023 | 4:05 min

Vorläufige Haushaltsführung schränkt Ausgaben für Ministerien ein

So lange würde eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung gelten. Dann sind vorerst nur Ausgaben möglich, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. In der Praxis kann das Finanzministerium den Ministerien jedoch bewilligen, pro Monat einen Prozentsatz der Mittel des noch nicht verabschiedeten Haushaltsentwurfs zu nutzen.

Ulrich Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband warnte davor, dass "die Ärmsten der Ärmeren" nun für die Haushaltsprobleme aufkommen müssten. Durch die derzeitige Haushaltssperre seien bereits jetzt unter anderem Freiwilligendienste finanziell eingeschränkt, sodass Personal im Sozialbereich abgebaut werden müsse. Er hoffe daher, dass der nun getroffene Ampel-Kompromiss vernünftig sei.

"Die, die es sich leisten können, die sollen sehen, wie wir den Karren aus dem Dreck bekommen", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer Paritätischer Wohlfahrtsverband, zu den Folgen der Haushaltskrise. 13.12.2023 | 5:51 min