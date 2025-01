Insta-Post: R&B-Star SZA wirbt für Heinsberger Gartenbauer

Woher hat SZA das T-Shirt der Gartenbaufirma?

Ihr Instagram-Post sorgte in Deutschland zuletzt für besonderes Aufsehen. Auf dem Foto trägt SZA ein grün-weißes Trikot mit dem Namen der Gartrenbaufirma. Unverhoffte globale Werbung für den Gartenbauer. Die kleine Firma von Manfred Fell hat acht Mitarbeiter und sitzt im beschaulichen Heinsberg in Nordrhein-Westfalen . Die prominente Unterstützung aus den USA kommt für Inhaber Fell unverhofft.

Für Fußballturniere in der Umgebung habe er das Trikot schon in den 1990er-Jahren anfertigen lassen. Die ersten Nachrichten zum Instagram-Bild erreichten den Sohn von Manfred Fell am Dienstag. Mittlerweile berichteten diverse Medien in ganz Deutschland darüber.