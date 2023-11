Fan-Tod bei Taylor Swift: Veranstalter entschuldigt sich

Serafim Abreu, Geschäftsführer des für die Organisation zuständigen Unternehmens T4F (Time for fun) sagte in einem auf Instagram veröffentlichen Video am Donnerstag:

Wir erkennen an, dass wir zusätzlich zu all den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch andere hätten ergreifen können.

"Ich möchte mich entschuldigen bei all denjenigen, die nicht das bestmögliche Erlebnis hatten", sagte Time-For-Fun-Chef Serafim Abreu in dem Video. Den Angehörigen der verstorbenen 23-Jährigen sprach er dabei sein "zutiefst empfundenes Beileid" aus.

Veranstalter: Haben Lektionen gelernt

Durch den Klimawandel könnte die Zahl der Hitzetoten weltweit dramatisch steigen. Eine extreme Hitzewelle durchlebt gerade Brasilien, mit Temperaturen um die 40 Grad. 15.11.2023 | 0:26 min

Bei Taylor-Swift-Konzert stirbt Fan

Bei dem Konzert von Taylor Swift am vergangenen Freitag im Stadion Nilton Santos war eine 23-jährige Frau kollabiert, die später im Krankenhaus starb. In der brasilianischen Millionenmetropole herrschten an dem Wochenende extreme Temperaturen - am Samstagnachmittag waren 42,5 Grad gemessen worden.