Wie neue Teleskope das Weltbild verändern

Und trotzdem baut die ESO in der chilenischen Atacama-Wüste gerade an einem Mammutprojekt. Das Extremely Large Telescope (ELT) wird alle bestehenden optisch-infraroten Teleskope in den Schatten stellen. Der 39 Meter große Hauptspiegel besteht aus 931 einzelnen Segmenten, die zusammengesetzt werden. Nur so ist es technisch möglich, den Anforderungen an die Genauigkeit der Krümmung gerecht zu werden.