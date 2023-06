Doch selbst die optimistischen Stimmen verwiesen auf viele Hürden bei der Suche, die sich auf ein Gebiet fokussiert, aus dem an zwei Tagen in Folge Laute und Klopfgeräusche gedrungen sind. Die Einsatzkräfte durchkämmten ein Gebiet, das fast doppelt so groß wie der US-Staat Connecticut sei, also rund 26.000 Quadratkilometer, sagte Frederick. Selbst wenn die "Titan" gesichtet würde, müsste Rettungsausrüstung für einen Transport zur Wasseroberfläche zum Tauchboot geschafft werden - wenn es überhaupt noch intakt ist. Und all dies müsste geschehen, ehe der Sauerstoffvorrat der Insassen ausgeht.