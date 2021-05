Am 10. April 1912 legte in Southampton die RMS Titanic ab. Das "Wunderwerk des britischen Schiffbaus" sank schon auf der Jungfernfahrt. Linda Zervakis erinnert an das tratische Unglück.

3 min 3 min 05.05.2021 05.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.06.2021 Video herunterladen