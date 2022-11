Wir stehen in einer riesigen Lagerhalle in Antofagasta im Norden Chiles, am Pazifik, vor einem der 500-Kilo-Säcke, in denen das Lithium nach China verschifft wird. Um uns herum kreisen Gabelstapler, wie in einem Ballett. Der Näherungssensor, den jeder Besucher am Handgelenk tragen muss, vibriert ununterbrochen. Stolz führt uns ein Team des chilenischen Konzerns SQM, einem der weltgrößten Lithiumproduzenten, durch die Raffinerie. Täglich werden hier rund 440 Tonnen Lithiumkarbonat hergestellt. Das Geschäft boomt und bringt Chile viel Geld. Die Raffinerie ist eine einzige Baustelle, sie wächst immer weiter.